Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Einbruch in Bauwagen

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Ein Bauwagen, der auf einem Gartengrundstück im Urberacher Weg abgestellt war, rückte am Sonntag (24.4.) in das Visier eines bislang Unbekannten. Nach derzeitigem Kenntnisstand machte sich der Mann gegen 1.20 Uhr an dem Bauwagen zu schaffen und hielt auf dem Grundstück Ausschau nach potentieller Beute. Im Anschluss erbeutete er unter anderem eine Kabelrolle, Scheinwerfer und Gartenmöbel. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell