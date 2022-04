Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Presseaufruf nach VU Flucht in Zotzenbach

Rimbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 24.04.2022 zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, ereignete sich in Rimbach (Ortsteil Zotzenbach) in der Straße 'Am Thasberg' ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Hierbei stellte der Geschädigte seinen Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, auf Höhe der Hausnummer 22, in Fahrtrichtung der 'Gartenstraße' ab. Im angegebenen Tatzeitraum stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die hintere linke Fahrzeugseite (Fahrerseite) eines schwarzen Chevrolet KLAK und verursachte Sachschaden. Das beschädigte Fahrzeug wies durch den Zusammenstoß weiße Lackabriebe an der hinteren linken Fahrzeugseite auf.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

