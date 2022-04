Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Am Samstag (23.04.), zwischen 16:00 und 16:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Tiergartenstraße in Heppenheim, zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausfahren in/aus eine/r Parklücke einen geparkten silberfarbenen Mercedes, wobei dieser, am Stoßfänger und der Felge vorn links, beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 3500,00 EUR.

Sachdienliche Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/ 706-0 entgegen.

Berichterstatter: Kattermann, PK, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell