Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit Einsatzfahrzeug der Polizei (Erstmeldung)

Rüsselsheim (ots)

Unfallort: Rüsselsheim Königstädten, Astheimer Straße/ L3040 (Adam-Opel-Straße)/K159 Unfallzeit: Samstag, 23.04.2022, 19.19 Uhr

Am Samstagabend kam es bei einer Einsatzfahrt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall an der Kreuzung L3040/Astheimer Straße/ K159. Das Einsatzfahrzeug der Polizei war auf dem Weg zu einem dringenden Einsatzort nach Groß-Gerau, als es zu dem Unfall mit einer 67-jährigen Rüsselsheimerin kam, die mit ihrem Pkw Opel Corsa an der o.g. Kreuzung die L3040, aus Richtung Astheimer Straße kommend, überqueren wollte. Die beiden 22 und 23-jährigen Polizeibeamten sowie die 67-jährige Rüsselsheimerin wurden bei dem Unfall verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell