POL-DA: Kelsterbach: Bienenschwarm macht Pause

Einen untypischen "Landeplatz" suchte sich am Samstagnachmittag (23.04.) ein Bienenschwarm in der Kelsterbacher Kolpingstraße. Mehrere Anwohner meldeten um 16.15 Uhr ein Bienenvolk, welches sich auf einem dort geparkten PKW niedergelassen hatte. Durch einen örtlichen Imker konnte die Königin des Bienenvolkes zunächst von dem PKW in eine Kiste separiert und somit im Anschluss das gesamte Bienenvolk in das Behältnis gelotst werden.

