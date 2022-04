POL-DA: Bad König: 2000 Euro Schaden an Bushaltestelle/Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) - Einen in der Paul-Ehrlich-Straße geparkten Transporter der Marke Opel brachen Unbekannte in der Nacht zum Freitag (22.04.) auf. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zugang in den Innenraum. Sie entwendeten aus dem Ladebereich unter anderem mehrere Fräsen, eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund ...

