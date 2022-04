POL-DADI: Zeugenaufruf - Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots) - Ein in der Pater-Dionys-Straße, vor einem Wohnhaus geparkter schwarzer BMW X5 im Wert von rund 30.000 Euro, wurde in der Nacht zum Donnerstag (21.04.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-M 8359 angebracht. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten BMW geben kann, ...

