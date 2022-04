POL-DA: Groß-Gerau: Angeblicher Microsoftmitarbeiter macht Beute

Mainz (ots) - Falls die Bilder, die über Ostern die Runde machten, echt sein sollten - und darauf deutet vieles hin -, herrschten in dem Obst- und Gemüsebetrieb in Südhessen ekelerregende Zustände. Es ist schwer zu fassen, wie es in deutschen Unternehmen, die von der Verarbeitung von Lebensmitteln leben, derart gravierende Hygienemängel geben kann. Und mindestens genauso erschreckend ist die Erkenntnis: Wieso fiel ...

mehr