Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal: Kriminelle machen Beute

Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühltal (ots)

Kriminelle hatten es im Lauf des langen Osterwochenendes auf eine Baustelle im Stadtteil Nieder-Ramstadt abgesehen. Zwischen Donnerstag (14.04.) und Dienstag (19.04.) gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Gelände in der Straße "Am alten Graben" und brachen hier das Vorhängeschloss eines dortigen Baucontainers auf. Die Spuren der Gewaltanwendung entdeckten Zeugen gegen 7 Uhr am Dienstagmorgen, der Tatzeitraum reicht bis 18 Uhr am Donnerstag zurück. Aus dem Inneren des Containers entwendeten sie unter anderem einen Stampfer, eine Verdichtungsramme, ein Stativ, eine Akkuflex sowie einen Baulaser. Der genaue Wert der Beute steht derzeit noch nicht fest. Mit dem Diebesgut suchten die ungewünschten Eindringlinge anschließend unerkannt das Weite. Das Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Dieburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell