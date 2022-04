POL-ERB: Lützelbach (ots)- Alleinunfall durch Raser am Ortseingang Lützelbach - Zeugen gesucht!

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Am Dienstag, 19.04., gegen 15:10 Uhr, verursachte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem schwarzen Kleinwagen einen Verkehrsunfall in der Franz-Schubert-Straße, OT Ginsheim. Nachdem er beim Ausparken gegen das Fahrzeug einer 48-jährigen Autofahrerin gefahren ist, fuhr er davon. Hinweise nimmt die Polizei in Bischofsheim unter Tel. 06144/9666-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Groß-Gerau ...

