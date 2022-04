Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Gestohlener Sattelzug in Osthessen entdeckt

51-jähriger Fahrer beim Haftrichter

Lorsch

Ein 51 Jahre alter Lastwagenfahrer wurde am Montagmittag (18.04.) in einem gestohlenen Sattelzug auf der Rastanlage Pfefferhöhe an der Bundesautobahn 5 festgenommen. Die Sattelzugmaschine und der Auflieger wurden zeitversetzt am Osterwochenende (16. - 18.04.) von einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße gestohlen. Bei der Kontrolle waren osteuropäische Kennzeichen an dem Sattelzug angebracht. Die Originalkennzeichen lagen aber noch in der Führerkabine. Mit dem Sattelzug im Wert von 160.000 Euro wurden auch Lebensmittel im Wert von 40.000 Euro gestohlen. Der Festgenommene aus Osteuropa wird noch am Dienstag (19.05., auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter in Alsfeld vorgeführt.

