Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Sturz in Bus, Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, gg. 21:30 Uhr, kam es in der Buslinie WE3, in Weiterstadt, in Höhe der Bushaltestelle "Groß-Gerauer Str.", zu einem Vorfall im Bus. Hierbei stürzte eine Jugendliche derart, dass sie sich verletzte und im Krankenhaus behandelt werden musste. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das 3. Polizeirevier in Darmstadt-Arheilgen unter der Rufnummer 06151/969-41310 entgegen.

