Groß-Gerau/Riedstadt (ots) - Ein in der Mittelstraße in Groß-Gerau abgestellter Peugeot sowie ein in der Friedrichstraße in Riedstadt-Goddelau geparkter Nissan, gerieten in der Nacht zum Sonntag (17.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen in der Mittelstraße eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verwendeten in Goddelau einen aufgefunden ...

