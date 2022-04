Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau/Riedstadt: Vier Fahrzeuge im Visier Krimineller

Groß-Gerau/Riedstadt (ots)

Ein in der Mittelstraße in Groß-Gerau abgestellter Peugeot sowie ein in der Friedrichstraße in Riedstadt-Goddelau geparkter Nissan, gerieten in der Nacht zum Sonntag (17.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen in der Mittelstraße eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verwendeten in Goddelau einen aufgefunden Originalschlüssel, um in die Innenräume einzudringen. Während sie im ersten Fall offenbar ohne Beute von der Alarmanlage des Autos vertrieben wurden, ließen sie aus dem Nissan einen Geldbeutel samt persönlichen Dokumenten und Bargeld mitgehen.

Zweimal leer aus, gingen Autoaufbrecher in der Zeit zwischen Samstag-(16.04.) bzw. Sonntagabend (17.04.) und Montagvormittag (18.04.) bei zwei weiteren in der Helwigstraße und der Goethestraße abgestellten Fahrzeugen. Auch hier wurden zunächst Scheiben zerstört.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

