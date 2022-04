Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Kriminelle machen keine Beute

Reinheim (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Darmstädter Straße war am Montag (18.04.) im Visier Krimineller. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die bislang noch unbekannten Täter in das Treppenhaus des Anwesens und versuchten hier im ersten und zweiten Obergeschoss die Eingangstüren zu vier Wohnungen aufzuhebeln. Als dies jedoch misslang, ließen die Kriminellen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt ohne Beute. Zeugen bemerkten die Spuren der Eindringlinge gegen 22 Uhr am Montagabend. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Tatzeitraum im Laufe des langen Wochenendes gewesen sein. Die Ermittlungen in diesem Fall hat das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo übernommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

