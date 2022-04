Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Farbschmierereien mit antisemitischem Hintergrund

Kelsterbach (ots)

Am Samstagnachmittag (17.04.) wurde bei der Polizei angezeigt, dass Unbekannte die Sitzflächen von Bänken an zwei Schutzhütten am Aussichtspunkt "Staudenweiher" mittels schwarzem, wasserfestem Stift in Form von antisemitischen Parolen beschmiert haben. Eine exakte Eingrenzung des Tatzeitraums ist derzeit noch nicht möglich. Die Schmierereien wurden durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs nach der Spurensicherung durch die Polizei entfernt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Volksverhetzung und bittet die Bevölkerung bei der Aufklärung der Straftaten um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, unter der Telefonnummer 06151/969-0 Kontakt mit dem Staatsschutzkommissariat der Polizei in Darmstadt aufnehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell