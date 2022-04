Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Weiterstadt (ots)

Ein Streit zwischen zwei Männern in der Mainzer Straße ist am späten Montagabend (18.04.) eskaliert und hat Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 22.10 Uhr zwischen zwei alkoholisierten 36- und 39 Jahre alten Männern zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen. Diese gipfelten schließlich in gegenseitigen Handgreiflichkeiten, in dessen Zug der 36-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer an der Stirn sowie im Bereich des Bauches verletzte. Ein Alkoholtest ergab beim Tatverdächtigen einen Wert von 1,91 Promille. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme sowie Anzeigenaufnahme auf die Wache gebracht. Der verletzte 39-Jährige war mit 0,75 Promille ebenfalls stark alkoholisiert und kam in ein Krankenhaus. Die Beamten erstatteten Strafanzeige.

