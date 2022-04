Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Freiwillige Brandschützer helfen unkompliziert aus

Bensheim (ots)

Aus einer misslichen Lage wurde am Samstagnachmittag (16.04.) einem Mann, der in der Behindertenhilfe Bergstraße lebt, unkompliziert geholfen. Nachdem er sich aus der Wohnung in der Brüder-Grimm-Straße ausgesperrt hatte, wandte sich die zuständige Pflegerin an die Polizei. Da der Mann auf die Schnelle nicht anderweitig unterkommen konnte und das Geld für einen Schlüsseldienst nicht vorhanden war, halfen kurzentschlossen die freiwilligen Brandschützer aus und öffneten die Tür.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell