Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Roßdorf (ots)

Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei hat nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Roßdorf die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Die bislang noch unbekannten Täter nutzten nach bisherigen Erkenntnissen die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen durch die aufgehebelte Wohnungstür in das Anwesen in der Straße "Am Hühnerbusch" ein. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Beute. Ein Zeuge bemerkte gegen 10.15 Uhr am Montag (18.04.) die Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Der Tatzeitraum reicht bis 20.15 Uhr am Vorabend zurück. Ob die Kriminellen bei ihrer Tat etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht abschließend fest. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Tatzeitraum rund um das Anwesen bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

