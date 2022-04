Bischofsheim (ots) - In der Nacht von Sonntag, 17.04. (Ostersonntag) auf Montag, 18.04. (Ostermontag) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen weißen Mercedes Benz Sprinter, der in der Rheinstraße, Ecke Mainstraße, am Fahrbahnrand abgestellt war. Möglicherweiße war ein Wohnwagengespann an dem Unfall beteiligt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter Tel. 06144/9666-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

