Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/A5: Lastwagen-Plane aufgeschnitten

Polizei sucht Zeugen

Weiterstadt/A5 (ots)

Die Plane eines grauen Lastwagens wurde in der Nacht zum Samstag (16.4.), zwischen 2 und 6 Uhr, von bislang Unbekannten auf einem Parkplatz einer Rastanlange bei der Autobahn 5 in Richtung Mörfelden aufgeschnitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand beschädigten die Unbekannten die Plane und gelangten so in den Laderaum. Was sie genau entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen noch geprüft werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/8756-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell