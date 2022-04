POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eppertshausen / Aje-See (ots) - Am Samstag (16.04) kam es am Aje-See an der K180 bei Eppertshausen zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Gegen 07.00 Uhr beabsichtige ein 71- Jähriger seinen VW Passat in der Nähe des Ufers zu parken. Beim Ausladen des Fahrzeuges rutschte dieses mitsamt dem Fahrer in den See. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht mit seinem Fahrzeug in die Tiefe gezogen, sondern konnte ...

mehr