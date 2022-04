Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Sperrmüllbrand - Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (17.04.), um kurz nach 01:00 Uhr, meldeten Passanten der Rettungsleitstelle Darmstadt einen Brand vor einem Mehrfamilienhaus in der Mathildenstraße. Die sofort entsandte Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte den Brand des nahe der Hauswand gelagerten Sperrmülls zügig löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Dennoch entstand an der Hausfassade, einer Wohnung im 1. Obergeschoss und einem vor dem Anwesen geparkten Pkw nach erster Schätzung ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro. Die betroffene Wohnung ist zumindest heute Nacht nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerin kann bei Nachbarn schlafen. Die ebenfalls eingesetzte Streife der Darmstädter Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.:06151 / 969-40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell