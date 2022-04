POL-DVS: A5, Gem. Mörfelden-Walldorf, Aktualisierung zur Unfallmeldung vom 16.04.2022, 19:22 Uhr

Schaafheim (ots) - Am Samstag (16.04) kam es gegen 17.00 Uhr auf der L3115 zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 72-Jähriger aus Großostheim mit seinem Fahrzeug die Landstraße von Schaafheim in Richtung Ringheim. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Fahrer aufgrund von gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn ab und geriet dort in ...

