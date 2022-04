Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg - Gitterboxen geraten in Brand - Polizei bittet um Hinweise

Dieburg (ots)

Am Karfreitag (15.04.) kam es auf einem Firmengelände in der Dieburger Güterstraße zu einem Brand. Um kurz vor 10:00 Uhr riefen mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf bei der Zentralen Leitstelle Dieburg an und meldeten starken Rauch. Die unverzüglich entsandten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei konnten auf dem Firmengelände feststellen, dass mehrere mit alten Autoteilen befüllten Gitterboxen in Flammen standen. Die eingesetzte Feuerwehr aus Dieburg konnte den Brand zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden im mittleren, vierstelligen Eurobereich. Warum das Feuer ausgebrochen war, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK Rene Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-40312

