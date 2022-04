POL-DA: Darmstadt: Ausfall der Telefonanlage des 1. Polizeireviers

Biebesheim am Rhein (ots) - Im Laufe des Dienstags (12.04.2022)ereignete sich im Zeitraum von 07:30 bis 15:00 Uhr in der Justus-von-Liebig-Straße (gegenüber der LKW-Einfahrt der Spedition Hofmann) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug streifte, vermutlich beim Einparken, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der PKW wurde hierbei an der linken Fahrzeugfront beschädigt. Anschließend setzte der bislang Unbekannte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten ...

