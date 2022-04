Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Mehrere Gartenhütten im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Eeppertshausen (ots)

Mehrere Gartenhütten eines Kleingartenvereins in der Hüttenstraße gerieten bereits im Tatzeitraum zwischen Sonntag (10.4.) und Montag (11.4.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die ungebetenen Gäste an mindestens sieben Gartenhütten zu schaffen. Sie entwendeten unter anderem eine Bohrmaschine, Akkuschrauber und eine Wasserpumpe. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Mit den Fällen ist das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell