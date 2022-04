Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Erbacher Frühlingsmarkt - Beste Gelegenheit, um sein Fahrrad kostenlos von der Polizei codieren zu lassen

Erbach (ots)

Im Rahmen des Erbacher Frühlingsmarkts codiert die Polizei am Sonntag, den 24.04.2022 kostenlos Fahrräder. Die Einladung zu der Veranstaltung richtet sich an alle Interessierte, die sich am 21. April 2022 zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr bei Jennifer Haag, Schutzfrau vor Ort, telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-659 angemeldet haben.

Der Stand der Polizei wird auf dem Marktplatz aufgebaut sein. Zu der Veranstaltung bitte den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad und E-Bike mitbringen. Wer mit einem E-Bike oder Pedelec vorfährt, bitte an den Batterieschlüssel denken.

