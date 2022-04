Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Jugendliche attackiert und bestohlen/Kripo ermittelt Verdächtige und sucht wichtigen Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche wurden am Samstagabend (09.04.), gegen 22.00 Uhr, im Bereich der Bahnunterführung am Tizianplatz von mehreren Tätern geschlagen, getreten und anschließend bestohlen. Die Angreifer flüchteten unter anderem mit einer erbeuteten Jacke, einem Smartphone sowie einer Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich anschließend ein Tatverdacht gegen fünf junge Männer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Mittels auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirktem richterlichen Beschluss erfolgten daraufhin Durchsuchungen bei den Verdächtigen. Hierbei konnte bei einem 17-Jährigen nahezu die gesamte Beute von der Polizei aufgefunden werden. Die Männer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Raubes sowie gefährlicher Körperverletzung.

In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler noch nach einem möglicherweise wichtigen, bislang unbekannten Zeugen. Ein etwa Ende 20 Jahre alter Mann mit Vollbart und einer Wellensteyn-Jacke bekleidet, der zur Tatzeit mit einem Hund im Bereich der Unterführung unterwegs war und offenbar kurz vor der Flucht der Angreifer bei dem Geschehen einschritt, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell