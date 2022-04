Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Nach Einbrüchen Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Nachdem sich in den vergangenen Tagen zwei Einbrüche in Roßdorf zugetragen haben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Sonntag (10.4.) und Mittwoch (13.4.) gelangten Unbekannte durch Einwirkung von Gewalt ins Innere einer Wohnung in der Schulgasse. Nach jetzigem Stand durchwühlten sie die Küche. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Auch ein Einfamilienhaus in der Egerländer Straße rückte zwischen Dienstag (12.4.) und Mittwoch (13.4.) in das Visier Krimineller. Sie machten sich an einer Terrassentür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und erbeuteten nach derzeitigem Kenntnisstand Schmuck. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

