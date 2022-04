POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Autos im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) - Ein in der Hoffmannstraße geparkter Audi geriet in der Nacht zum Mittwoch (13.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter öffneten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und bauten anschließend das Navigationsgerät sowie die Elektronik aus der Mittelkonsole aus. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die ...

mehr