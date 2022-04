Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Odenwaldkreis, Erbach (ots)

Am Mittwoch (13.04.) kam es gegen 22:25 Uhr in Erbach in der Straße An der Zentlinde zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher touchierte mit seinem bisher unbekannten PKW einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der verursachende Pkw dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand durch den Zusammenstoß erhebliche Schäden an der rechten Fahrzeugfront aufweisen. Den Sachschaden am beschädigten Porsche Cayenne SE beziffert die Polizei auf etwa 20.000,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell