POL-DA: Südhessen/Darmstadt: Führungswechsel bei der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste-Polizeirat Achim Romig ist neuer Leiter

Südhessen/Darmstadt (ots)

Bei der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste, zu der beim Polizeipräsidium Südhessen die Polizeiautobahnstation, die Verkehrsinspektion, das Diensthundewesen, die Wachpolizei sowie die Jugendverkehrsschulen gehören, gab es einen Führungswechsel.

Polizeipräsident Bernhard Lammel führte den seitherigen Leiter der Polizeistation Dieburg, Polizeirat Achim Romig, am 11. April im Rahmen einer Dienstbesprechung offiziell in sein neues Amt ein. Er folgt damit dem mittlerweile pensionierten Polizeioberrat Michael Dalfuß.

Bereits im Jahr 1985 begann der mittlerweile 55-jährige Achim Romig seine polizeiliche Laufbahn. Sein zweijähriges Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst absolvierte er bereits 1994 erfolgreich. Nach mehreren Leitungsfunktionen im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen, unter anderem als Dienstgruppenleiter, übertrug man ihm im Jahr 2013 die Leitung der Polizeistation Mörfelden-Walldorf. Zuletzt leitete der Polizeirat seit Oktober 2019 die Polizeistation in Dieburg.

Als gebürtiger Darmstädter bleibt Achim Romig seiner Heimat treu. Der verheiratete Vater dreier erwachsener Kinder ist im Landkreis wohnhaft und kennt sich bestens aus. Seine freien Minuten verbringt er gerne mit seiner Familie im Allgäu oder beim Radfahren und Wandern in den Alpen. Zudem kennt sich der neue Direktionsleiter als langjähriger Motorradfahrer in einem wichtigen Themenfeld seiner neuen Tätigkeit bestens aus. Die Verkehrssicherheit von Motorradfahrern aber auch die Reduzierung vermeidbaren Lärms durch Biker liegen dem Polizeirat hierbei ganz besonders am Herzen.

