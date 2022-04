Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Einbruch in Autobahnraststätte

Pfungstadt (ots)

Die Räume der derzeit leerstehenden Autobahnraststätte Pfungstadt-West an der A 67, gerieten in der Nacht zum Montag (11.04.), gegen 1.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter verschafften sich mittels Brechstange zunächst gewaltsam Zutritt in das Gebäude. In einem Raum brachen die Täter anschließend einen Automaten auf und ließen das darin befindliche Geld in noch unbekannter Höhe mitgehen.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell