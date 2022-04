Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Kriminelle haben es auf Gartenmöbel abgesehen

Michelstadt (ots)

Gartenmöbel in Form eines Loungesets sowie Blumenkübel im mit Bauzäunen umzäunten Außenbereich eines Einrichtungsgeschäfts in der Zeller Straße, gerieten in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (09.04.) und Montagmorgen (11.04.) in das Visier Krimineller. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein geeignetes Transportfahrzeug genutzt haben. Der Schaden beträgt rund 1800 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06062/9530 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell