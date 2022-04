Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: In Wohnung verbarrikadiert/Polizei überwältigt 29-Jährigen

Gernsheim (ots)

Am Montag (11.04.), gegen 17.00 Uhr, verbarrikadierte sich ein 29 Jahre alter Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Magdalenenstrasse. Vorausgegangen waren dem Geschehen offenbar Mietstreitigkeiten mit seiner Vermieterin, welche der 29-Jährige mit einem Messer bedroht haben soll.

Mehrere Streifenwagen sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. Gegen 18.00 Uhr konnte der Mann von der Polizei überwältigt werden. Er wurde im Anschluss aufgrund seiner geistigen Verfassung in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Vorfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell