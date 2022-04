POL-DA: Südhessen: Tipps der Polizei zum Beginn der Motorradsaison

Darmstadt (ots) - Eine Gaststätte im Pupinweg geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (09.04.) und Sonntagnachmittag (10.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zugang in das Lokal und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ihnen fielen hierbei rund 160 Euro in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher ...

mehr