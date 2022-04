POL-DA: Darmstadt: Drei Bronzeengel am Waldfriedhof gestohlen

Groß-Gerau (ots) - Ein in der Darmstädter Straße in Groß-Gerau geparkter Smart sowie ein in der Theodor-Heuss-Straße in Büttelborn abgestellter Mercedes gerieten am Sonntagvormittag- bzw. nachmittag (10.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen jeweils Scheiben der Fahrzeuge ein und verschafften sich so Zugang in die Innenräume. Dort ließen sie anschließend einen Rucksack samt Smartphone und Tablet ...

