Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Hähnchenwagen/Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Montag (11.04.), gegen 2.10 Uhr, ging über Notruf die Meldung ein, dass Unbekannte gerade in einen Hähnchenwagen "Am Schafsweg" einbrechen würden.

Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin zum Tatort und konnten noch am Hähnchenwagen einen 15 Jahre alten Jugendlichen festnehmen. Ein 16 Jahre alter Mann flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort, wurde aber schlussendlich von den Ordnungshütern in der Heinrich-Heine-Straße festgenommen.

Wie sich später herausstellte wurde die Tür des Verkaufswagens aufgehebelt. Auf die beiden jungen Männer wartet nun ein Strafverfahren wegen versuchtem besonders schweren Diebstahls.

