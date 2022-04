Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Ueberau: Einbruch in Vereinsheim

Polizei sucht Zeugen

Reinheim-Ueberau (ots)

Ein Vereinsheim im Ackerauer Weg rückte im Tatzeitraum zwischen vergangenem Mittwoch (6.4.) und Samstag (9.4.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Einwirkung von Gewalt auf das Gelände des Angelsportvereins. Im Anschluss machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und gelangten so ins Innere des Vereinsheims. Mit ihrer Beute in Form von diversen Alkoholflaschen und einem Geldbeutel flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell