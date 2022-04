POL-DA: Büttelborn: Laptop aus Auto erbeutet

Rüsselsheim (ots) - Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag (09.04.), gegen 1.00 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk im Hessenring abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Zigarettenstangen im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro mitgehen. Ein sofort eingeleitete Fahndung ...

mehr