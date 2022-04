POL-DA: Rüsselsheim: Kioskeinbruch/Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Bensheim (ots) - Die Polizei in Bensheim sucht nach einem Angriff mit Pfefferspray Zeugen, die mehr zu dem angezeigten Vorfall am Samstag (09.04.) in der Promenadenstraße, Höhe Parktheater berichten können. Der betroffene 21-jähriger Mann sagte bei der Anzeigenaufnahme aus, dass er zusammen mit einem Bekannten gegen 5.05 Uhr von einer unbekannten Person mit Pfefferspray unvermittelt besprüht worden sei. Der schwarz ...

