Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Angriff mit Pfefferspray gesucht

Bensheim (ots)

Die Polizei in Bensheim sucht nach einem Angriff mit Pfefferspray Zeugen, die mehr zu dem angezeigten Vorfall am Samstag (09.04.) in der Promenadenstraße, Höhe Parktheater berichten können.

Der betroffene 21-jähriger Mann sagte bei der Anzeigenaufnahme aus, dass er zusammen mit einem Bekannten gegen 5.05 Uhr von einer unbekannten Person mit Pfefferspray unvermittelt besprüht worden sei. Der schwarz gekleidete Angreifer soll das Pfefferspray aus der Hosentasche gezogen und unmittelbar eingesetzt haben. Danach sei der etwa 1,80 Meter große Täter weggerannt. Für die Versorgung der gereizten Bindehäute wurde ein Rettungswagen gerufen.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Hinweise werden auch telefonisch unter der 06251 / 8468-0 entgegengenommen.

