POL-DA: Messel: Verkehrsunfallflucht in Messel

Messel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 10.04.2022, gegen 03:10 Uhr, verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer mit seinem weißen 7er BMW einen Gesamtschaden von geschätzten 100.000 EUR. Aus bisher unbekannten Gründen kam das Fahrzeug kurz nach dem Ortseingang Messel von der Roßdörfer Straße ab und beschädigte dadurch die dort befindliche Bushaltestelle sowie die Grundstückszäune und Gartenhütten von insgesamt vier angrenzenden Privatgrundstücken in der Markstraße. Durch den Aufprall, blieb das Fahrzeug auf dem Gehweg fahruntüchtig zurück. Der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle über die Straße "Am Wildpark" in den nahegelegenen Wald. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem geflüchteten Unfallfahrer - auch unter Einsatzes des Polizeihubschraubers - verlief erfolglos. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das 3. Polizeirevier Darmstadt (Tel.: 06151-969 41310) entgegen.

Berichterstatterin: POK'in Romig

3. Polizeirevier Darmstadt

