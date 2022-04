POL-ERB: Erbach - B47: Zusammenstoß von LKW und Linienbus

Groß-Gerau (ots) - Neben den drei Autoaufbrüchen "Am Atzelberg", "Am Höfchen" und in der Mörfelder Straße (wir haben berichtet), geriet zudem noch ein in der Frankfurter Straße geparkter Fiat ins Visier der Kriminellen. Die Täter schlugen auch in diesem Fall einen Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus dem Auto eine Sporttasche mitgehen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim ...

