POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Acht Fahrzeuge aufgebrochen und geplündert/Mehrere zehntausend Euro Schaden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Acht Fahrzeuge der Marke BMW gerieten in der Nacht zum Freitag (08.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Autos waren in der Mörfelder Straße, der Geschwister-Reiß-Straße, im Savoyen-Ring, in der Pieter-Valkenier-Allee, in der Feldbergstraße und in der Melibokusstraße geparkt.

Die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zugang in die Innenräume und bauten anschließend unter anderem Bordcomputer, Navigationssysteme sowie Lenkräder samt Airbags aus. Sie flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf rund 80.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

