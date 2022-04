B45/Münster (Hessen) (ots) - Am Donnerstag (07.04) gegen 17:40 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 45 von Eppertshausen kommend in Richtung Dieburg. Nach Zeugenaussagen zufolge seien zwei graue Opel Zafira mit insgesamt 9 Personen besetzt in gleicher Höhe die Bundesstraße 45 von Eppertshausen in ...

