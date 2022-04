Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Auto im Visier von Kriminellen

Handschuhfach durchwühlt und geflüchtet

Darmstadt (ots)

Aus einem in der Schachtstraße geparkten Auto haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochabend (6.4.) und Donnerstag (7.4.) ein Schlüsselbund aus dem Handschuhfach entwendet. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Wie die Täter in den Innenraum gelangten, ist bislang noch unklar. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

