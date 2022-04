Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Odenwaldkreis, Bad König (ots)

Am Donnerstag (07.04.) kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz der Asklepios Schlossbergklinik zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Mitarbeiterin aus Bayern stellte ihr Fahrzeug gegen 05:45 Uhr auf einem der Parkplätze ab, die über die Zufahrt an der Höhenstraße zu erreichen sind. Als sie gegen 14:30 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Kratzer am linken Außenspiegel fest. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf etwa 50,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell