POL-DA: Ober-Ramstadt

B 426: Wer hat weißes Auto mit Darmstädter Nummernschild bemerkt?

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ober-Ramstadt (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag (07.04.) am "Rondell" fahndet die Polizei in Ober-Ramstadt nach dem bislang noch unbekannten Unfallverursacher. Ersten Erkenntnissen zufolge missachtete der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Autos mit Darmstädter Kennzeichen gegen 15.30 Uhr beim Rechtsabbiegen auf die Bundestraße 426 in Richtung Mühltal, die Vorfahrt eines roten Kleinbusses, der aus Richtung Wembach kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste dieser nach links ausweichen und kollidierte dort mit einem grauen Kombi, der anschließend noch die Leitplanke streifte. Trotz erheblicher Schäden fuhr das unfallverursachende Auto weiter. Die Beamten haben ein Verfahren eingeleitet und hoffen auf weitere Zeugenhinweise. Wem ist der flüchtige Wagen aufgefallen und wer kann ihn sowie den Fahrer oder die Fahrerin näher beschreiben? Hinweise nimmt Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

